Алена Свиридова построила кухню-террасу в Крыму

Творческую энергию Алена Свиридова решила направить в строительство. И, судя по всему, у нее это прекрасно получилось. В Instagram она показала свою кухню-террасу, выполненную в морском стиле. Над проектом работала лично, во время карантина.

«Оказалось, что это то же самое, что писать песни, только времени и сил занимает в сто раз больше. Интересно, что архитектурного проекта толком не было, я советовалась с друзьями, смотрела в интернете различные террасы, а в результате получилось вот такая история», — рассказала Свиридова.

По словам певицы, террасу она завершила как раз к своему личному празднику. Поэтому она стала своеобразным подарком. 14 августа артистка отметила свой 58-й день рождения. А недавно она рассказала, что приписываемый роман с Федором Бондарчуком, который снял ей несколько клипов, не больше, чем просто слухи.