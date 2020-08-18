«Практически все он оставлял мне»: вдова Захарова обнародовала его зарплату

На очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова вскрылись подробности из личной жизни погибшего, 57-летнего Сергея Захарова. Как известно, он работал курьером одного из продовольственных магазинов и в тот злополучный вечер возвращался со смены, когда в его машину влетел пьяный Ефремов.

Водителя госпитализировали, и в больницу к нему примчалась возлюбленная, Ирина Стерхова. Позже оказалось, что это — гражданская жена, с которой пострадавший проживал в Москве, пока его семья – сын и супруга Маргарита – оставались на Родине, в Рязани. Впервые жена и любовница встретились на похоронах Захарова. Позже сторона обвинения просила суд признать потерпевшей в резонансном деле и Ирину Стерхову. Однако, последовал отказ.

В суде Маргарита Захарова поведала, что даже не догадывалась о существовании любовницы. Муж, уехавший на заработки в Москву, приезжал домой каждый месяц, привозя получку жене. Они вместе отмечали праздники, навещали пожилую мать.

«40 – 50 тысяч рублей получал. И практически все он оставлял мне. Но у него были подработки» — раскрыла доход вдова.

К слову, Маргарита Захарова была второй женой погибшего. В первом браке у него тоже есть сын, который, по заверениям родных и близких Сергея, больше всех нуждается в помощи.