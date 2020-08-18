«На все воля Божья»: Ани Лорак рассказала, подарит ли своей дочке братика или сестренку

Певица в откровенном интервью поведала о воспитании дочери и материнстве. Как оказалось, ее наследница мечтает о пополнении в семье.

Ани Лорак была почти 10 лет в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица родила от него дочку Софию. Девушка редко рассказывала о личной жизни, но ходили слухи о многочисленных изменах бизнесмена. В начале 2019 года пара развелась. Певица предпочла не объяснять причину такого решения. Вскоре поклонники заметили, что артистка похудела и похорошела.

Спустя несколько месяцев Лорак стала встречаться с молодым саунд-продюсером Егором Глебом. Однако в последнее время влюбленных не видят вместе. Парень лишь отметился на вечеринке в честь дня рождения дочки звезды, которая прошла после карантина. А вот отпуск Каролина (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) провела уже в компании наследницы в Греции. В новом интервью артистка раскрыла принципы своего воспитания девочке, которой уже 9 лет.

По словам Лорак, она старается быть для дочки и мамой, и подругой. По ее мнению, нужно быть авторитетом для ребенка, чтобы не было проблем.

«Мама должна быть строгой, справедливой, умеющей стоять на своем, когда это необходимо в плане воспитательного процесса. Но при всем этом, конечно, она должна быть другом, тем человеком, к которому ребенок придет в первую очередь, если что-то случится», — уверена артистка.

Если раньше звезда скрывала наследницу, то теперь уже не прячет девочку. На днях певица выпустила новый клип, в котором снялась ее наследница. По словам Каролины, девочка тянется к творчеству и хочет стать актрисой. Также Лорак призналась, что ее дочка мечтает о братике. По мнению девушки, это нормально, так как она сама родилась в большой семье. Певица не стала исключать, что снова станет мамой.