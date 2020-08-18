Игорю Крутому придется явиться в суд после нелестных слов в адрес Елены Север и ее сыновей

Композитор, как считают представители медиаменеджера Владимира Киселева, позволил себе лишнего во время брифинга, предваряющего «Новую волну» в Сочи.

Композитор Игорь Крутой, скорее всего, будет вынужден явиться в суд после своих нелестных слов в адрес жены медиаменеджера Владимира Киселева певицы Елены Север и их общих сыновей. Высказывания прозвучали еще в 2019 году на брифинге перед «Новой волной» в Сочи.

Как отмечает представитель Киселева, Крутой допустил спорные и субъективные оценки в адрес его сыновей и жены. Он отозвался о них уничижительно. При этом, как заверил представитель Киселева, сыновья Север добились успехов далеко за пределами России. Старший ЮрКисс, среди прочего, сотрудничает с американским продюсером Тимбалэндом, а младший ВладиМир «стал мировой сенсацией под псевдонимом Vlade Kay».

Также представители бизнесмена не согласны со словами Крутого, который говорил о попытке сорвать конкурс «Новая волна» при помощи фестиваля «Звезды русского радио». Как утверждают представители Киселева, их мероприятие проходило в 27 километрах от «Новой волны», сообщает «АиФ».

Отметим, что этот громкий процесс, где Игорь Крутой будет привлечен как третье лицо, стартует в октябре. Он должен пройти в одном из судов Москвы.