«Он здоров, даже моторика улучшилась»: Жорин рассказал о состоянии Алибасова после психбольницы

По словам адвоката, он будет заниматься бракоразводным процессом подопечного с Федосеевой-Шукшиной.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что именно он будет заниматься бракоразводным процессом продюсера Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Брак, напомним, они заключили меньше двух лет назад.

«Речь не идет о разделе имущества. Сугубо расторжение брака. Может, конечно, Лидия Николаева заявить о каких-то требованиях. Но у Алибасова каких-то имущественных претензий к ней нет». Сергей Жорин

Как сказал Жорин, Алибасов в прекрасной форме после выписки из психбольницы.

«Он выздоровел и в полном адеквате. Он здоров как никогда. У него, как я заметил, даже моторика улучшалась. Он все понимает и реагирует на мои слова. Если Шукшина скажет, что не хочет разводиться, то это обстоятельство несколько замедлит процесс. Но его все равно не получится бесконечно затягивать», — добавил адвокат.

Напомним, что отношения между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной испортились из-за квартиры, которую актриса хотела оставить внукам Фоме и Фоке. Апартаменты, которые актриса почему-то переписала на мужа, а он в свою очередь на помощника Сергея Моцаря, сейчас под арестом.