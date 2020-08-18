«Мы с отцом считаем ее предателем»: сын Алибасова назвал Федосееву-Шукшину черной вдовой

По словам Бари Алибасова-младшего, продюсер хотел расторгнуть брак еще до того, как попал в больницу.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что предстоящий развод его отца, который выписался из психбольницы, с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной «самое прекрасное событие в его жизни за последние три месяца».

«Папа абсолютно вменяем. Ему не требуется психиатрическая экспертиза. Он может пойти и самостоятельно развестись. Но он первым делом поехал к адвокату Сергею Жорину и оформил доверенность о представлении им интересов в суде. Находясь в больнице, он увидел передачу, где жена называла его мошенником. Терпение лопнуло. Он и до больницы хотел с ней развестись. Ее дочь Ольга на пустом месте рявкает. У них принято передумывать о подаренных квартирах. Папа не хочет общаться с Шукшиной. Ему не нужен стресс. Поговорить с Лидой он в принципе не может. За ее спиной стоит дочь Оля и шепчет, что делать». Бари Алибасов-младший

Как отметил Бари Алибасов-младший, он верит, что отец теперь будет больше времени уделять ему и его дочке, а не Шукшиным.

«Мне звонила Лидия Федосеева-Шукшина, но интересовалась не о муже, который был в тот момент в больнице, а о квартире. Он любил ее больше всех ее мужей. Мы считаем ее предателем. Пусть теперь все вопросы решает суд. Да отцу сейчас и некогда с ней разговаривать. Он занят новым проектом. Бари создает детскую музыкальную школу, которая будет заниматься выпуском ансамблей», — сказал сын Алибасова.

Он добавил, что ему сейчас важно сохранить психику отца. Наследник хочет убрать все раздражающие факторы из его жизни. В том числе и общение с женой. «Он ее любил и хотел сделать счастливой, но не получилось. Она захотела в какой-то момент стать черной вдовой и забрать половину имущества отца», — добавил Бари Алибасов-младший.

Напомним, что отношения между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной испортились из-за квартиры, которую актриса хотела оставить внукам Фоме и Фоке. Апартаменты, которые актриса почему-то переписала на мужа, а он в свою очередь на помощника Сергея Моцаря, сейчас под арестом.