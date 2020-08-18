Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро показала постройневшую фигуру в купальнике после двух родов

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро опубликовала в личном блоге фото в мини-бикини. Ее поклонники были поражены, увидев модельные формы популярной эстонки, ведь прошло всего несколько месяцев с момента появления на свет ее второго ребенка. А у звезды нет и намека на целлюлит, растяжки, отвисший животик и прочие верные спутники беременности.

При этом промежуток между рождением обеих малышей минимальный – всего полтора года. Не ускользнул от взгляда внимательных поклонников и шрам на животе экстрасенса. О нем звезда ничего не рассказывала широкой публике.

Известно, что после рождения сына Кайус-Уильяма и дочки Селин Мари участница телепроекта отказалась от своей мистической практики. Судя по всему, расставание с норвежским мужем Марком Хансеном внесло свои коррективы в ее планы – Керро вернулась к практике, работая в онлайн-режиме. Отметим, что и формы звезды телебитвы обрели прежние объемы, ведь когда-то рыжеволосая красавица была моделью.