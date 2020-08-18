«Она не будет цепляться за брак»: адвокат Шукшиной высказалась о предстоящем разводе с Алибасовым

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее подопечная выразила свое недоумение последними новостями. Недавно стало известно, что Алибасов принял решение развестись с женой. Из брак был заключен меньше двух лет назад.

«Лидия Николаевна недоумевает, что случилось с Бари Каримовичем. Он вместо действий со своей стороны спрятался за спину своего адвоката Сергея Жорина. Учитывая историю отношений, мы всегда смотрели на него как на значимую личность. Что мешает ему поставить в известность Лидию Николаеву лично и ответить на те вопросы, которых у нее к нему немало?» Юлия Вербицкая-Линник

Как добавила юрист, она видела заявление о разводе Алибасова. Оно подписано его адвокатом Сергеем Жориным.

«На основании какой доверенности он действовал — мы посмотрим. Надеемся, что Бари Каримович донесет свою позицию до Лидии Николаевны. Не подобает мужчине таким образом себя вести. Федосеева-Шукшина считает, что он попал под влияние сына. Нам кажется странным такое заявление. Она хочет с ним встретиться и пообщаться. Но она не будет цепляться за этот брак, от которого столько потеряла», — заметила Вербицкая-Линник.

Напомним, что отношения между Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной испортились из-за квартиры. Апартаменты, которые актриса переписала на мужа, а он в свою очередь на помощника Сергея Моцаря, сейчас под арестом.