Пиар-директор Началовой нашла архивный кадр с Моисеевым и его домработницей

Как отметила Анна Исаева, шесть лет назад она занималась пиаром исполнителя.

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни полтора года назад, Анна Исаева в Instagram поделилась архивным кадром музыканта Бориса Моисеева и его домработницы. Как известно, певец около десяти лет назад перенес инсульт. Кадр же был сделан шесть лет назад, когда исполнитель готовился к своему шестидесятилетнему юбилею.

«Нашла архивный кадр, сделанный на кухне у Бориса Моисеева, шесть лет назад. Прямо с домработницей и мной невидимой. Захотелось поставить в ленту. Ведь Боря имеет прямое отношение к Белоруссии тогда еще советской, где он, как и я, провели детство». Анна Исаева

Как отметила Исаева, сегодня ей совершенно непонятно, что станет с Белоруссией. Лично ей знакомые рисуют разные сценарии. У нее нет точного понимания ситуации, происходящей в братской стране. Есть только боль за соотечественников.

Напомним, что в соседнем государстве сейчас крайне напряженная обстановка. Акции протеста начались после президентских выборов, победу в которых, согласно данным ЦИК, одержал действующий президент Александр Лукашенко.