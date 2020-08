Критик оценил шанс группы Hard Bass School засудить Little Big за плагиат

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы группы Hard Bass School, которая подала иск к рейв-коллективу Little Big. Музыканты обвиняют петербургскую группу плагиате.

Претензии возникли из-за композиции Pop on the to, которая, якобы очень похожа на «Слэмятся пацаны». Но, по словам Сергея Соседова, в треке Hard Bass School более сложный ритмический рисунок, чем у петербургских артистов.

Учитывая этот факт, им будет сложно доказать свои обвинения.

«Я не вижу здесь никакого плагиата. Во-первых, разный ритмический рисунок в обеих композициях. У Hard Bass рисунок более витиеватый, более сложный ритмически. И у Little Big в Pop on the top — более прямолинейный ритм», — пояснил критик в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что различие имеется не только по этому показателю, но и по количеству битов и ударов минуту.

Скорее всего, целью судебного заседания является пиар.

«Придумка Hard Bass — это рэп чистой воды. А основа — убыстренный хип-хоп. Просто хип-хоп — это сэмплированная музыка, более изобретательная, сложная», — заключает Соседов.

Таким образом, автор вирусного хита «Раз-раз-раз, это хардбас», сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов, пытается привлечь к себе внимание, заключил эксперт.



