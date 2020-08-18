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Критик оценил шанс группы Hard Bass School засудить Little Big за плагиат

Сергей Соседов отметил, что дело явно не будет успешным

Критик оценил шанс группы Hard Bass School засудить Little Big за плагиат
Группу Little Big обвинили в плагиате Фото: стоп-кадр из клипа Takos.

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы группы Hard Bass School, которая подала иск к рейв-коллективу Little Big. Музыканты обвиняют петербургскую группу плагиате.

Претензии возникли из-за композиции Pop on the to, которая, якобы очень похожа на «Слэмятся пацаны». Но, по словам Сергея Соседова, в треке Hard Bass School более сложный ритмический рисунок, чем у петербургских артистов.

Учитывая этот факт, им будет сложно доказать свои обвинения.

«Я не вижу здесь никакого плагиата. Во-первых, разный ритмический рисунок в обеих композициях. У Hard Bass рисунок более витиеватый, более сложный ритмически. И у Little Big в Pop on the top — более прямолинейный ритм», — пояснил критик в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что различие имеется не только по этому показателю, но и по количеству битов и ударов минуту.

Скорее всего, целью судебного заседания является пиар.

«Придумка Hard Bass — это рэп чистой воды. А основа — убыстренный хип-хоп. Просто хип-хоп — это сэмплированная музыка, более изобретательная, сложная», — заключает Соседов.

Таким образом, автор вирусного хита «Раз-раз-раз, это хардбас», сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов, пытается привлечь к себе внимание, заключил эксперт.

Ранее жители Хабаровска поставили очередной рекорд по танцам. На этот раз они под проливным дождем исполняли танец Little Big, пишет сайт argumenti.ru.

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Hard Bass SchoolLittle BigкритикПлагиатСергей Соседов