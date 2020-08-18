«Не пригласили»: Бузова-младшая объяснила, почему не была на вечеринке Давы

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян недавно выпустил клип с Филиппом Киркоровым. Трек «Ролекс» уже можно услышать на всех цифровых площадках, под него танцуют в TikTok. И он имеет все шансы стать хитом.

По случаю запуска своего нового проекта Дава устроил шумную вечеринку. Однако на празднике почему-то не оказалось родной сестры Бузовой Анны. А ведь совсем недавно девушки вроде бы помирились, совершив речную прогулку на теплоходе, и отпраздновав день рождения певицы в узком девичьем кругу.

Фолловеры Бузовой-младшей попросили объяснить причину ее отсутствия на презентации трека Манукяна.

«Патамушта не пригласили», — честно ответила она.

Кроме того, говоря о лучшей своей подруге в stories Instagram, она указала вовсе не Ольгу. Эти моменты вновь дали повод для разговоров о том, что сестры опять поругались.

Напомним, в прошлый раз между девушками проскочила черная кошка из-за отказа ведущей «Дома-2» покупать Анне билет бизнес-класса в самолете из Куршевеля. Ее младшая родственница в итоге ютилась в «бизнесе», в то время, как звездная сестренка вкушала привилегии элитного отсека лайнера.