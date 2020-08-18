«Лида как будто с ума сошла»: Алибасов после выписки из психбольницы подал на развод с Шукшиной

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Свадьбу они сыграли меньше двух лет назад и в тот момент казалось, что счастливее их нет никого на свете. Известно, что иск подан в один из участков Москвы. Как отметил Алибасов, которого недавно выписали из психиатрической больницы, в семье актрисы творится какое-то безобразие и он не может на это спокойно смотреть. Его просто угнетает происходящее. С женой он больше не намерен общаться.

«С появлением в ее жизни дочери Ольги Лида вообще, как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс». Бари Алибасов

Как отметил продюсер, его интересы в суде будет представлять его давний друг и товарищ, душеприказчик и адвокат Сергей Жорин. Юрист заметил, что сначала не поверил словам продюсера, но вскоре понял – Алибасов настроен серьезно, сообщает «СтарХит».

Напомним, что отношения между Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной испортились из-за квартиры, которую актриса хотела завещать своим внукам. Апартаменты в какой-то момент звезда вдруг переписала на мужа, а он в свою очередь на помощника Сергея Моцаря. Кстати, они сейчас под арестом. Сам Алибасов заметил, что именно дочь Шукшиной Ольга надавила на мать и та начала говорить, что не понимала последствия своих действий, переписывая квартиру на Алибасова. У него другое мнение на этот счет.