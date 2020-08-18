Для очередного суда по делу Ефремова Добровинский надел серый строгий костюм-тройку с красным галстуком

Сегодня, 18 августа, в здании Пресненского суда Москвы проходит очередное заседание по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова. Артист обвиняется в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшем смерть человека. Произошла страшная авария вечером 8 июня в центре Москвы, машина звезды выехала на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с фургоном 57-летнего Сергея Захарова, который позже скончался.

Защищает артиста и доказывает его невиновность адвокат Эльман Пашаев. Отстаивать интересы потерпевшей стороны – родных Сергея Захарова – бесплатно вызвался небезызвестный звездный юрист Александр Добровинский. К слову, обоих правозащитников публика уже не раз обвинила в попытке пиара.

Например, 65-летний Добровинский после случившегося ДТП заявлял, что мог бы «отмазать» Ефремова, но не возьмется. А на каждое заседание по делу артиста появляется достаточно ярко: то прибудет на лимузине Rolls Royce, то на кабриолете Aston Martin, а в один из дней и вовсе появился на самокате. Многие Telegram-каналы посвятили целые рубрики внешнему виду знаменитого адвоката и сбились со счета, сколько пар стильной дорогой обуви имеется у правозащитника – он ни разу не повторился в аутфитах. На этот раз Добровинский выбрал строгий серый костюм-тройку, дополнив его красным галстуком. Юрист был немногословен с прессой и торопился войти в здание. Об этом сообщил корреспондент Teleprogramma.pro, находясь на месте событий.