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«Лодка разбилась об эгоизм»: Евгений Миллер развелся со второй женой спустя полгода после свадьбы

Актер отметил, что второй брак не принес ему счастья.

«Лодка разбилась об эгоизм»: Евгений Миллер развелся со второй женой спустя полгода после свадьбы
Миллер рассказал, почему развелся во второй раз/http://globallookpress.com/

Актер Евгений Миллер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что его второй брак с девушкой по имени Юлия, которая училась в Школе-студии МХАТ, продержался всего полгода.

Евгений Миллер со второй женой. Фото
Миллер не смог построить счастья со второй женой/Кадр из программы «Судьба человека»

«У нас все быстро развивалось с Юлей, стремительно. Мы быстро стали жить вместе, но у нас не было совместного быта. Начались ссоры. Все повторилось, как и в отношениях с первой женой. Я купил однажды машину. Юля этого не оценила. Мы разругались».

Евгений Миллер

Как отметил актер, они со второй женой были оба эгоисты.

«Мне просто не хватало времени на нее. Она требовательный человек. Хотела внимания. Наша лодка разбилась об эгоизм каждого из нас. Мы были вместе всего полтора года. Брак у нас продержался полгода. Окончательно сказал, что развожусь — я.

В первом браке я уже пытался сшить, что не сшивается. Так случилось и во втором союзе. После свадьбы жить вместе с Юлей стало невозможно. Даже после развода у нас еще какое-то время была страсть, но на одной страсти не построишь ничего. Мозаика должна сложиться», — сказал актер.

Напомним, что Евгений Миллер окончил ГИТИС. Играл в молодежном театре «Глобус». Известность ему принесла роль резидента Абвера в Новороссийске Николая Столярова в сериале «Черное море».

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