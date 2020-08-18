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«Маленький проснувшийся гулешик»: Собчак показала улыбчивого сына на борту частного самолета

Судя по всему, отпуск светской львицы в Тамани завершился.

«Маленький проснувшийся гулешик»: Собчак показала улыбчивого сына на борту частного самолета
Ксения Собчак. Фото Global look press.

Ксения Собчак этим летом выбрала для отдыха курорт Краснодарского края – вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном звезда «Дома-2» отправилась на полуостров Тамань.

Семья остановилась в имении, выполненном в виде древнего замка, на берегу залива и в окружении виноградников. Ведущая заметила, что этот отдых ей чем-то напомним Сардинию или Прованс, в которые она так и не смогла выбраться. В целом отпуском и предоставленным сервисом Собчак оказалась довольна. «Рекомендую», — даже написала она в личном блоге.

Судя по всему, приятное путешествие Ксении Анатольевны подошло к  концу. В Instagram звезда опубликовала видеокадры, на которых мило воркует с сыном Платоном. Малыш только что проснулся на борту частного самолета, но уже светится лучезарной улыбкой.

«Кто такой маленький проснувшийся гулешик? Ты вставать будешь, дружок?» — ласково говорит за кадром малышу журналистка.

Отметим, что ранее ведущая растрогала своих поклонников другим нежным постом. Девушка запечатлелась на берегу моря в объятиях своего мужа, глаза которого сияют искренними чувствами. Ксения призналась, что очень любит Константина и мечтает, чтобы это было вечно.

Напомним, Богомолов и Собчак поженились 13 сентября 2019 года. Они прошли не только гражданскую регистрацию, но и христианскую церемонию венчания в храме.

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Ксения Собчакотдых звездПлатонСобчакчастный самолет