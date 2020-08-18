«Ей было 13 лет, когда мы познакомились»: Миллер объяснил, почему расстался с первой женой

Звезда сериала «Черное море» был вместе с любимой на протяжении десяти лет.

Актер Евгений Миллер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем первом неудачном браке. С первой женой Леной он был вместе десять лет.

«Ей было 13 лет, когда познакомились. Это случилось в студии пластики при театре. Были у нас расставания, затем периоды перемирия. Я был в те годы очень застенчивым мальчиком. Боялся слово сказать лишнее. Впрочем, я таким же и остался. Я думаю, что мне в те годы просто хотелось пострадать. Просто нравился такой процесс. В итоге мы все-таки сыграли свадьбу».

Евгений Миллер

Как отметил актер, их брак с Еленой разрушило расстояние.

«Я поехал из Новосибирска, где вырос, в Москву. Лена осталась дома. Потом отношения стали все холоднее между нами. Произошла какая-то обоюдная история расставания. Я стоял однажды на лестничной площадке, и мы поговорили по телефону. Я спросил, что она хочет мне сказать. Стало ясно, что-то сломалось в наших отношениях. И мы так по телефону и расстались. Это было обоюдное решение», — заметил актер.

Напомним, что Евгений Миллер окончил ГИТИС. Играл в молодежном театре «Глобус». Известность ему принесла роль резидента Абвера в Новороссийске Николая Столярова в сериале «Черное море».