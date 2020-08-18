Волшебная помощь: на очередное заседание по делу Ефремова прибыл чародей

Очередное заседание суда по делу о пьяном ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова снова привлекло внимание не только общественности и прессы. Как и в предыдущих случаях, на этот раз у здания Пресненского суда не протолкнуться – в ожидании кумира собралась толпа фанатов, среди которых замечен седовласый блогер Иван Кулебякин. Дедушка с удовольствием греется в лучах скандальной славы своего любимца, которого еще не привезли в суд, и раздает интервью.

Специальному корреспонденту портала Teleprogramma.pro великовозрастный блогер рассказал, что он волшебник. И якобы, по его желанию могут не только тучи покинуть небо, но и Ефремов – суд: Кулебякин заверил, что способен повлиять на решение суда.

«Ефремов не виновен и он не сидел за рулем автомобиля», — уверенно заключил дед.

Кстати, на одном из предыдущих заседаний у здания правосудия была замечена еще более пожилая фанатка. Она свято убеждена, что Ефремов никак не мог устроить аварию.

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Напомним, страшное ДТП, за которое судят артиста, случилось в начале июня. В результате погиб водитель фургона, в который влетело авто звезды, — 57-летний Сергей Захаров.