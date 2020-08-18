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Автор сценариев «Голубых огоньков» найден мертвым на территории клиники в Москве

Поэт Борис Пургалин также писал песни для кино.

Автор сценариев «Голубых огоньков» найден мертвым на территории клиники в Москве
Федеральный научно-клинический центр ФМБА, где нашли тело погибшего. Фото: fnkc-fmba.ru

Утром 18 августа советский сценарист Борис Пургалин — родственник известного поэта Бориса Пастернака — был найден мертвым в Москве.

Как сообщает «МК», тело 84-летнего мужчины обнаружили на территории медицинского центра, где он проходил лечение. Труп лежал на улице, хотя палата пациента находится восьмом этаже. По одной из версий, речь идет о суициде.

Известно, что Борис Пургалин был автором популярной передачи «Бенефис», а также писал сценарии для «Голубых огоньков» советского телевидения. Еще он писал тексты для песен, которые звучали в фильмах. Самое известное его творение — композицию «Самовар» — исполнял легендарный актер Николай Караченцов.

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