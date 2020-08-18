Личный фотограф Пугачевой поделился кадром с юной Нетребко во время съемок клипа в Нью-Йорке

На фотографии оперной диве чуть больше двадцати лет.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram опубликовал снимок, на котором он с совсем еще юной оперной дивой Анной Нетребко. На кадре они вместе позируют неизвестному фотографу. Надо сказать, что звезде сцены, судя по всему, чуть больше двадцати лет.

«В день рождения вспоминаешь разное… На этом фото мы с Аней Нетребко сняты в Нью-Йорке. Момент в перерыве съемок клипа. Я приехал специально в Штаты запечатлеть великую певицу для шоу «Друgoy».

Роман Родин

«Какие вы с Анной молодые и классные», «Великая певица и этим все сказано», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Нетребко – одна из самых знаменитых оперных певиц в мире. В 2008 году она получила престижное звание Народной артистки России. Она лауреат государственной премии. Именно Нетребко исполняла гимн Олимпиады на церемонии открытия игр в Сочи. В 2015 году Нетребко вышла замуж за тенора из Азербайджана Юсифа Эйвазова. От предыдущих отношений у нее есть сын Тьяго.