«Такой же кудрявый Май»: поклонники уверены, что Абрикосов вернется на «Дом-2»

Бывший участник проекта побрился, отрастил шевелюру и стал похож на себя времен скандального шоу.

Шоумен Май Абрикосов (Роман Тертышный), который получил известность благодаря скандальному проекту «Дом-2», возможно, вернется на шоу. Во всяком случае в этом уверены некоторые его подписчики. Слухи об этом спровоцировал сам Абрикосов, который последние годы живет в деревне. Он опубликовал снимок, на котором отрастил шевелюру, побрился и стал похож на себя времен участия в шоу.

«Если не знаешь, что посмотреть, посмотри, во что ты превратился». Май Абрикосов

«Такой же кудрявый Май», «Неужели вы решили вернуться на «Дом-2?» «Май, а почему вы такой бледный? Вроде же в деревне живете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Май Абрикосов был одним из самых ярких участников телестройки. Сейчас к нему часто приезжают журналисты, которые хотят, чтобы он дал интервью. Абрикосов всем отказывает. Он не раз говорил, что «Дом-2» остался для него в прошлой жизни. Сейчас его ничто не связывает с проектом.