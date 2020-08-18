«Он еще не отошел от выпитого»: Сергей Соседов нелестно отозвался о муже Легкоступовой

Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно отозвался о муже покойной певицы Валентины Легкоступовой яхтсмене Юрии Фирсове. По его словам, мужчина, который спустя несколько дней после смерти любимой женщины пришел на программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, ему совершенно не понравился.

«Он был с бодуна, как мне кажется. У него абстинентный синдром. Он еще не отошел от выпитого». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, мужчина не помнил половину из того, что с ним случилось за последние дни и нес во время эфира откровенную чепуху. При этом он добавил, что Легкоступова была при жизни яркой личностью. Главной изюминкой звезды была ее улыбка. По его мнению, сегодня во многих сериалах играют артисты на одно лицо. Таких же, как Легкоступова можно было запомнить сразу, лишь раз увидев их по телевидению, сообщает «Собеседник».

больше по теме Валентина Легкоступова перед комой успела сказать дочери, что с ней случилось Популярная исполнительница ушла из жизни несколько дней назад.

Напомним, что Валентина Легкоступова ушла из жизни в возрасте 54 лет. Она получила травму, возможно, упав в ванной, и скончалась спустя несколько дней в больнице. Исполнительница так и не вышла из комы.