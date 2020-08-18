Анна Калашникова назвала сумму, которая ей нужна в месяц на жизнь

Как отметила певица, за все в этом мире приходится платить.

Певица Анна Калашникова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro назвала сумму, которая ей нужна в месяц для безбедной жизни.

«У меня расходы очень большие. Артисты, как известно, тратят немалые деньги на свою внешность. Я могу на примере себя сказать. Хожу в салоны, делаю укладки, макияжи. Мне постоянно нужны процедуры по уходу за волосами, лицом, телом, массажи. Посещаю тренировки по фитнесу и тренажерный зал. Многие артисты договариваются по бартеру за рекламу, но тем не менее за какие-то процедуры приходятся платить». Анна Калашникова

Как сказала звезда, у нее большой штат сотрудников.

«Есть пиарщики. Они получают зарплату. У меня два водителя. Сейчас, правда, остался один, потому что была пандемия. Постоянные расходы на водителя, бензин. На няню уходят деньги. Опять же уборка дома и квартиры. Вещи сценические приходятся покупать. Коммуналка забирает немало средств. Надо платить налоги. Налоги по ИП, за машины. У меня расходов на миллион рублей в месяц. Это по минимуму. Когда-то, конечно, я жила и на меньшие деньги, но тогда у меня не было ребенка, недвижимости и машин», — заявила Калашникова.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему нужно в месяц полтора миллиона рублей на жизнь, а вот актер Никита Джигурда заверил, что может прожить и на 30 тысяч рублей в месяц.