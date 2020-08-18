«Из-за ее вранья»: Водонаева рассказала, по какой причине больше не общается с Собчак

Бывшая участница программы «Дом-2» Алена Водонаева на YouTube-шоу Дмитрия Гордона рассказала, из-за чего больше не хочет дружить с Ксенией Собчак. Ведь когда-то девушки слыли приятельницами.

«Мы делились секретами и общались», — вспомнила былое время экс-возлюбленная Степана Меньщикова.

Сейчас девушки практически полностью прекратили какую-либо коммуникацию – их взгляды на жизнь и общественное устройство стали слишком различны.

«В интервью Алексею Пивоварову Собчак сказала, что никто в Москве от коронавируса не умирал. Но я лично видела, как человек умер на лавочке. Как можно уважать Собчак, когда она врет?» — удивилась Водонаева.

Отметим, что Ксения – не единственная ведущая «Дома-2», с которой Алена прекратила общение. Модель долгое время тесно дружила с Ксенией Бородиной, но потом, по словам жены Курбана Омарова, она обнародовала в СМИ факт ее беременности, чем сильно обидела брюнетку.

Звезда телестройки не смогла этого простить и больше не общается с Водонаевой. Ну а та, в свою очередь, категорически отрицает данный факт, однако признает, что сплетничала с подругами по поводу измен благоверного Ксении. И якобы именно это поссорило приятельниц.