«Вообще не похожа на себя»: Боню не узнали подписчики после бьюти-преображения

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня отличается стабильным вкусом и редко идет на резкие внешние преображения. Однако на этот раз звезда решилась на бьюти-эксперимент – девушка осветлила волосы, уложила их волной, кроме того, сделала макияж смоки айз.

Образ получился томным и очень женственным, однако многие поклонники Виктории не узнали свою любимицу.

«Вообще не похожа нам себя. С каждым разом все моложе и моложе», «На этой фотографии спутала Вас, Виктория, с Марией Погребняк. Листала ленту и была уверена, что это Мария, пока не прочла никнейм», «Шикарный цвет волос и макияж супер, совсем другая с ним», — написали фолловеры бывшей гражданской жены Алекса Смерфита.

Напомним, пара рассталась в 2017-м году после 7 лет отношений. Сын миллионера Майкла Смерфита, по словам Бони, на момент их знакомства в Москве, не был богат. Весь семейный бюджет они долгое время делили пополам. Девушка воспитывает от Алекса дочь Анджелину, которая появилась на свет в 2012-м году.