Макаревич объяснил, чем молодая еврейская жена лучше его предыдущих «шестнадцати избранниц»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич во время съемок программы «Смак» на YouTube рассказал, чем его смогла покорить 36-летняя жена израильтянка Эйнат Кляйн. Как сказал исполнитель, все «его шестнадцать предыдущих жен не умели так прекрасно готовить». За кухню в доме всегда ранее отвечал он. Однако Эйнат, как выяснилось, прекрасная хозяйка. Она готовит некоторые блюда даже лучше известного кулинара Макаревича.

«Мои жены не то чтобы не готовили, но с удовольствием уступали мне место, потому что я это люблю». Андрей Макаревич

Певец отметил, что первое время пытался воспитать жену «под себя». Но быстро стало ясно, что это гиблое дело. Как заметила Эйнат, в современном мире спорить с еврейской женщиной бесполезно, поэтому певцу пришлось смириться, что Эйнат теперь главная в их доме.

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Напомним, что Макаревич и Эйнат Кляйн сыграли свадьбу в конце прошлого года. Жена на 30 лет моложе лидера «Машины времени», что, впрочем, не помешало построить им прекрасные отношения. В период пандемии она, как известно, находилась в Израиле. Пара объединилась не так давно и уже успела съездить в романтическое путешествие по Золотому кольцу. О совместных детях музыкант и его жена пока не задумываются.