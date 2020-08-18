«У меня большой муж, он много ест»: Костюшкина объяснила, почему не проживет на 50 тысяч рублей

Как отметила Юлия, у ее семьи большие расходы на жизнь.

Жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее семье не получится прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

«Расходы в 50 тысяч рублей в данный момент времени могут быть на одного человека. Если он один, у него нет кредита, у него своя квартира, которую он не снимает. У него нет машины. Он передвигается на общественном транспорте. И он покупает продукты в магазинах типа «Ашана» и «Пятерочки». Вот тогда можно прожить на 50 тысяч рублей в Москве». Юлия Костюшкина

Как заметила Юлия Костюшкина, у нее семья из четверых человек.

«Мы, например, живем за городом. И на электричке не можем ехать. До нее просто пешком не дойти. У нас двое детей. На них большие расходы. У старшего сына частная школа, младший пойдет в детсад. У нас машины. Бензин надо покупать. Раз в три дня заправляемся. У меня большой муж, он много ест. В продуктовый магазин я заезжаю каждый день», — заметила Костюшкина.

Отметим, что ранее о невозможности прожить на 50 тысяч рублей говорил продюсер Иосиф Пригожин. Ему, к примеру, необходимо в месяц полтора миллиона рублей для безбедного существования.