«Каждый день новые «перлы»: Тодоренко похвасталась новыми знаниями полуторагодовалого сына

Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова Майклу 1,8 года. К этому возрасту малыш уже научился многому. И очередным достижением крохи стали речевые привычки, про которые мама поспешила рассказать своим подписчикам в Instagram. Оказалось, что мальчик успешно усвоил слова «спасибо» и «пожалуйста», чем привел родительницу в настоящий восторг.

«Я не могу нарадоваться и очень хочу поделиться с вами этим счастьем. Медвежонок уже говорит волшебные слова», — сообщила Тодоренко. И призналась: «Невероятно забавный возраст 1,8, каждый день новые «перлы».

На видео, которое опубликовала Тодоренко, кроха повторяет за мамой «волшебные» слова, от которых мама просто тает и, если бы нее было печенье, она бы отдала его, кажется, все. Поклонники вслед за Региной не смогли сдержать умиления:

«Какой милаш», «Котик сладкий», «Очень похож на папу, но глазки мамины», «Это действительно огромная радость для мам и пап», «Такой котик!»- пишут некоторые.

Напомним, первенец у Регины Тодоренко и Влада Топалова появился на свет в декабре 2018 года. Официально пара оформила отношения за полтора месяца до родов, а вот пышную свадебную церемонию звезды устроили в начале лета 2019 года в Сорренто.