«Если потревожить в первые 15 минут – могу убить»: Кудрявцева рассказала, как проходит ее утро

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила в Instagram, что всегда с утра находится в плохом настроении. Как отметила звезда, она наткнулась в Сети на «волшебные» снимки. На них можно увидеть фото с кухни большой и очень счастливой семьи.

«Я представила, как утром выхожу из спальни вся такая свежая, муж на кухне режет овощи, дом залит утренним ярким солнцем, ну и я как в сказке порхаю, радуюсь и смеюсь. На деле я выползаю не выспавшаяся из спальни, злая как собака, бреду угрюмо на кухню в уме просчитывая, что готовить всем и, если меня потревожить первые 15 минут — могу убить. Девчули, у вас как на картинке, я надеюсь?» Лера Кудрявцева

«Я встаю рано и всегда завтракаю одна», «Я тоже хочу посмотреть на таких «счастливчиков». Утром бесит все. Даже неправильно поставленная чашка», «Ожидание и реальность. Утром всегда встаешь с мыслью, что добрый волшебник уже приготовил тебе кофе. Но нет волшебников, а жаль. Приходится все делать самой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лера Кудрявцева в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе своей жены на 15 лет. Впрочем, это обстоятельство не омрачает их счастья. У пары есть совместная дочь Маша, которой два годика. Родители все свободное время посвящают воспитанию своей наследницы, которую очень сильно любят.