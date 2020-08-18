«У меня есть цель заработать миллиард евро»: Боня обозначила свои жизненные приоритеты

Как отметила телеведущая, ей повезло, что в какой-то момент жизни она выбрала свой путь развития.

Телеведущая и бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня заявила в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, что мечтает заработать миллиард евро.

«Меня всегда удивлял минимальный размер оплаты труда в России. Как можно жить на такие деньги? У меня каждый месяц разные суммы уходят на жизнь. Иногда это большие числа, иногда умеренные. Многое зависит от того, где и чем я занимаюсь. У меня были разные периоды в жизни. Иногда я живу экономно, иногда вообще не задумываюсь, сколько трачу». Виктория Боня

Как отметила звезда, в наше время на 50 тысяч рублей в месяц можно только существовать.

«Я трачу деньги на еду, нянечку, образование ребенка. Обеспечиваю себя, покупаю, что мне нужно. Это, конечно, большие суммы. Не буду их называть, потому что это некрасиво. Хорошо, что я могу позволить себе их зарабатывать. Мне просто, наверное, повезло, что в какой-то момент моей жизни я выбрала свой путь, который позволил мне стать самостоятельным человеком. Особенно в плане финансов. Могу сказать, что у меня есть цель заработать миллиард евро. Вот такие планы», — заметила Боня.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему надо полтора миллиона рублей на месячные расходы. А вот певица Азиза способна прожить и на 300 тысяч рублей за этот же срок.