Марина Зудина могла закрутить роман с главой департамента культуры Москвы

Парочку засняли вместе на мероприятии по поводу 85-летия со дня рождения Олега Табакова.

Актриса Марина Зудина, чей муж режиссер и актер Олег Табаков ушел из жизни два с половиной года назад в возрасте 82 лет, могла закрутить роман с главой департамента культуры Москвы Александром Кибовским.

Совместный снимок «влюбленных», которых удалось заснять папарацци, появился в телеграм-канале «НеМалахов». Зудина и Кибовский пересеклись несколько дней назад на мероприятии, которое было посвящено 85-летию со дня рождения Олега Табакова.

Интересно, что на заднем плане можно увидеть фотографию покойного Табакова, который с прищуром поглядывает на жену и ее возможного нового воздыхателя.

Ранее Марина Зудина не раз в беседах с журналистами отмечала, что одинока. По ее словам, Олег Табаков был ее самым любимым человеком, и она с трудом представляет себя в будущем рядом с другим мужчиной. Добавим, что сейчас Марине Зудиной 54 года. От Табакова у нее двое детей – сын Павел и дочь Маша.