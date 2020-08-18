«Это точно не 50 тысяч рублей в месяц»: Анфиса Чехова рассказала о своих расходах на жизнь

Телеведущая Анфиса Чехова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучила свои траты на жизнь.

«Я пыталась когда-то вести подсчеты, сколько трачу денег в месяц, но у меня ничего не вышло. Поэтому мне достаточно сложно ответить на этот вопрос. Я не знаю точные цифры своих расходов. Но могу сказать точно, что это не 50 тысяч рублей в месяц. Это в разы больше. Я оплачиваю услуги няни, плачу помощнице. Это уже не 50 тысяч рублей. Также я оплачиваю коммунальные услуги за квартиру. А каждый поход в магазин для меня — это примерно 10 тысяч рублей. Покупаю себе часто что-то спонтанно. Заказываю в интернете. Уходят деньги на педикюр, уход за собой. Зарабатывать сегодня надо много». Анфиса Чехова

Как добавила Чехова, российским звездам не следует прибедняться. «В Голливуде, к примеру, у звезд одна стрижка в салоне стоит пять тысяч долларов. Хотя у нас ее можно сделать за две тысячи рублей. Главное зарабатывать, чтобы хватало на все расходы», — сказала она.

Напомним, что ранее актер Никита Джигурда заявил, что живет на 30 тысяч рублей в месяц. А вот продюсеру Иосифу Пригожину для безбедной жизни в месяц надо полтора миллиона рублей.