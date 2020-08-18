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Французский стиль: Климова вслед за Порошиной похвасталась своим завтраком

Звезды одна за другой поддерживают тренд на демонстрацию утренних трапез.

Французский стиль: Климова вслед за Порошиной похвасталась своим завтраком
Екатерина Климова. Фото Global look press.

Отечественные звезды увлеклись Instagram-трендом на показ своих утренних трапез в социальных сетях. Одной из родоначальниц традиции стала Яна Рудковская, которая настолько вовлеклась в процесс, что стала приглашать профессиональных дизайнеров, накрывающих ей стол и выбирающих букеты под цвет еды.

Блеснула искусством ранних угощений и Юлия Высоцкая. Ну, тут сам бог велел – все-таки актриса ведет кулинарное шоу «Едим дома», естественно на ее столе оказалась очень аппетитная пицца, а рядом любимый муж – Андрей Кончаловский.

А вот завтрак Татьяны Навки оказался довольно скромным, фигуристка, оказывается, не прочь побаловаться в начале дня сосисками.

Порадовала своих подписчиков и Мария Порошина, которая накрыла стол на даче в деревенском стиле. Естественно, он был хлебосольным и очень колоритным.

И вот блеснуть своим кулинарным пробуждением решила любимица миллионов Екатерина Климова. Оказалось, что звезда сериала «Бедная Настя» любит, как и французы, есть на завтрак хлеб с маслом и запивать это кофе. Ну а салат из авокадо показал, что шатенка следит за своим питанием и ценит изысканность.

Екатерина Климова показала свою утреннюю трапезу во французском стиле. Фото
Екатерина Климова показала свою утреннюю трапезу во французском стиле. Фото https://www.instagram.com/klimovagram/

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Екатерина Климовазавтракзавтрак звездыМария ПорошинаЯна Рудковская