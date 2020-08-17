С модным недочетом: Загитова в шифоновом платье и вышедших из моды «казаках» пришла за аттестатом

Ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова говорила о том, что такая обувь уже давно считается устаревшей.

18-летняя Алина Загитова ко всем спортивным титулам и достижением получила еще и аттестат о среднем образовании. Теперь олимпийская чемпионка Игр-2018 в Южной Корее может поступать в любой из понравившихся ей вузов. Ранее подопечная Этери Тутберидзе призналась, что она, как и дочка Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова, планирует стать журналистом.

Ко всему прочему, спортсменка объяснила выбор будущей профессии. Как выяснилось, это связано с тем, что Алина надеется побороть свой страх перед интервью. Кроме того, она хочет научиться правильно и красиво излагать свои мысли. А вот спортивные направления Загитову не привлекли. Девушка подметила, что на этих факультетах ей, скорее всего, будет скучно. Ведь она уже в «теме».

На личной страничке в Instagram Алина поделилась свежим отчетным снимком, позируя в кадре с аттестатом в руках. На церемонию вручения подопечная Этери Тутберидзе отправилась в белоснежном шифоновом платье с летящей юбкой. При этом спортсменка допустила модный недочет. Ранее в беседе с нашим корреспондентом селебрити-стилист Лина Дембикова рассказала, что сапоги-казаки уже давно устарели. Выходит, фигуристка отправилась на церемонию в вышедшей из моды обуви.

«Я получила аттестат об окончании школы», — написала Загитова.

Многие подписчики пожелали девушке удачи в дальнейшей жизни.