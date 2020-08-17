«Валя просила сжечь ее»: муж Легкоступовой раскрыл последнюю просьбу певицы

Валентина Легкоступова еще недавно хвасталась своим счастьем. Она увлеклась новым спортом в 54 года, а в середине лета в Сочи вышла замуж за Юрия Фирсова — российского яхтсмена. Они казались идеальной парой. Певица даже сделала одинаковые татуировки с избранником. А недавно женщина оказалась в больнице при странных обстоятельствах. Она повредила голову, но не сразу обратилась к врачам. Ее муж не стал скрывать, что они выпивали. Теперь многие винят Фирсова в смерти артистки.

В студии передачи «Прямой эфир» вдовец появился спустя три дня после смерти жены. Он назвал день ее смерти самым страшным, но отметил, что не поднимал ее руку. Со слов мужчины, Легкоступова поскользнулась в ванне и ударилась, но не придала этому значения, поэтому еще три дня они жили прежней жизнью пока ей не стало хуже.

«Валечка… Родители меня предупреждали: „Юра, не вздумайте выпивать вместе“. Хорошо, хорошо и так расслабился, что разрешил ей выпить со мной. Сдохни, Фирсов! Прям сейчас сдохни», — стал корить себя в случившемся мужчина. «Валя просила сжечь ее, чтобы я лично развеял ее пепел над Тенерифом с яхты. Она попросила часть праха оставить, часть развеять. Она постоянно говорила, что у нее сильные боли, поэтому просила, чтобы ее прах развеяли. Она просила меня об этом, клянусь», — рассказал Фирсов.

Многие гости в студии не поверили, что Легкоступова могла думать о смерти в 54 года, когда только сыграла свадьбу. Гости также спросили, общался ли вдовец с родственниками певицы. Он заверил, что ни дочка, ни мама звезды не берут трубки.

На связь со студией вышла дочка Легкоступовой. Анетта Бриль поблагодарила всех, кто молился за ее маму и оказывал поддержку.