Суд не разрешил Михаилу Ефремову двухчасовые прогулки

17 августа на заседании в Пресненском суде рассмотрели жалобу актера Михаила Ефремова. Напомним, заслуженный артист России попросил разрешить ему двухчасовые прогулки из-за проблем со здоровьем. Однако суд актеру отказал.

На заседании артиста не было. Интересы актера представлял его адвокат Эльман Пашаев.

Также на заседании было принято решение продлить Ефремову домашний арест. Теперь обвиняемый не сможет выходить за пределы своего дома до января.

Ожидается, что 18 августа заслуженный артист России будет допрошен в суде. Сейчас он никаких комментариев не дает.

Отметим, что 11 августа перед очередным заседанием Михаилу Ефремову стало плохо. Его отправили в Боткинскую больницу. Сейчас артист уже дома.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов сел за руль в пьяном виде и врезался в проезжавшую машину. Смертельная авария случилась на Смоленской площади. На часах было почти десять вечера. До того, как сесть за руль актер побывал в любимом пабе. Куда направился Ефремов дальше — неизвестно. Однако уже через несколько минут артист вылетел на встречную полосу. В крови 56-летнего актера нашли алкоголь.

Из-за столкновения погиб 57-летний Сергей Захаров. У мужчины остались жена и двое сыновей. В Москву он приехал, чтобы заработать деньги. За один день до аварии погибший пообещал крестнику съездить вместе на рыбалку.

По информации некоторых источников, Михаил Ефремов страдает от алкогольной зависимости очень давно.