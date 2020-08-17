«Я такую вину чувствую»: муж Легкоступовой рассказал о последних днях жизни певицы

Исполнительна хита «Ягода-малина» скоропостижно умерла. Ее возлюбленный дал откровенное интервью в студии Андрея Малахова. Он заверил: не ожидал, что жизнь певицы так резко оборвется.

Валентина Легкоступова весной хвасталась тем, что увлеклась яхтингом. Уже тогда она призналась, что ее сердце не свободно, а спустя несколько месяцев певица сыграла свадьбу с яхтсменом Юрием Фирсовым. Они расписались в Сочи, а спустя неделю обвенчались на родине артистки.

Никто не подозревал, что уже 6 августа она попадет в больницу. Ее с травмой головы обнаружила дочка Анетта, которая не видела маму неделю. Женщина впала в кому, а потом скончалась.

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Многие обвиняют в произошедшем мужа Валентины, так как он был рядом, но не сообщил о травме возлюбленной родным, а перед этим ушел в запой. Пока Следственный комитет занимается расследованием смерти певицы, в студии передачи «Прямой эфир» обсудили произошедшее. Фирсов появился на публике и признался, что не виноват в смерти супруги, так как не прикасался к ней и не избивал, как многие подумали.

«Это самый страшный день в моей жизни, я полагаю. Все настолько нелепо — это падение в ванной. Ничего не предвещало продолжения болезни или удара. Мы три дня еще находились в пансионате, где ели, пили, веселились даже чуть-чуть. У нас рядом кровати стояли. 7 августа вечером я почувствовал, что не реагирует рука, нет отдачи, хотя дышит. Вызвали врачей, которые констатировали отсутствие реакции на свет. Естественно, ее сразу перевезли в другую клинику, которая специализируется на этих всех вещах. Даже тогда я не думал, что это очень серьезная проблема. Просто все бывает, люди падают, синяки, ушибы», — пояснил Юрий.

По словам мужчины, когда певица упала, то отказалась вызывать врачей. Она была уверена, что с ней все нормально. Лишь на следующее утро они обратились к дочке звезды, которая свозила их в клинику, где Легкоступову обследовали. Там они пробыли три дня.

«Анетта говорит все правильно. Я такую вину чувствую, что просто мама дорогая. Она выпивала немножечко совсем. Она могла выпить 50 грамм коньяка, не больше. Она пьяна не была, так как ванна была мокрая. Это был рассвет», — отметил муж певицы.

Когда в студии звучали песни Легкоступовой, ее муж плакал. Также были показаны кадры, на которых он узнает, что его жена умерла. Фирсов закричал и упал на колени на улице. Друг заявил, что теперь он должен с этим жить.

По словам вдовца, он имеет достаточно денег, которые тратил в том числе и на певицу, оплачивая ее пластические операции. При этом в студии Юрий так и не сказал, будет ли претендовать на наследство. Хотя знаком с ней всего 9 месяцев, а в браке они прожили всего около месяца.