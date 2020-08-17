Вести новый сезон комедийного шоу Stand up будут сразу несколько человек

Новый сезон популярного комедийного шоу обещает быть по-настоящему необычным. Теперь вести проект будет не один человек, а сразу несколько. Это настоящие легенды стендапа. Среди них: Слава Комиссаренко, Виктор Комаров, Юлия Ахмедова, Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов и многие другие.

Знаменитые комики еще ни разу не выступали в качестве ведущих. Продюсеры проекта решили, что новый формат подогреет интерес зрителей, а сами участники раскроются по-новому.

Напомним, ранее ведущим шоу Stand-up был Руслан Белый. Комик, который когда-то приехал из Воронежа и сумел покорить столицу. Теперь высшая лига в мире юмора поможет молодым талантам пробиться к славе.