«Очень нервничаю»: Ольга Бузова готовится к «Ледниковому периоду»

После жаркого Сочи Ольга Бузова вернулась в Москву, причем почти сразу на ледовую арену. Певица готовится к съемкам шоу «Ледниковый период». Ее партнером будет олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. В своем Instagram Бузова опубликовала видеоролик с тренировки и призналась, что месяц назад впервые за много лет надела коньки.

«Я очень нервничаю, но я буду стараться изо всех сил, чтобы вас удивлять. Пожелайте нам удачи!»- подписала видеоролик Бузова.

Также она поблагодарила за помощь Илью Авербуха. Благодаря его правильной поддержке Ольга чувствует себя увереннее на льду.

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» принимают участие и другие звезды. Роман Костомаров будет выступать с Региной Тодоренко. Ее муж Влад Топалов оттачивает мастерство фигурного катания в паре Еленой Ильиных. Также зрители увидят на льду Влада Соколовского и Екатерину Боброву и многих других.