Роза Сябитова рассказала, как женить на себе мужчину

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, как привести мужчину к браку. Своими мыслями она поделилась в Instagram, где посоветовала подписчицам несколько способов. По мнению главной российской свахи, в этом деле важно показать, как мужчина необходим и при этом нужно стать для него незаменимой.

«Например, станьте его «рекламным агентом», рассказывая всем, какой он замечательный. Или вдохновите мужчину на то, чтобы он безбоязненно полагался на вас в своей жизни. А можно использовать научные достижения, которые помогут вашему мужчине «зафиксировать» свое внимание на вас», — написала Сябитова.

Также телеведущая рекомендует поощрять мужчину за хорошее отношение. Например, сделать массаж, обнять и поцеловать. Причем, выполнять такие действия нужно постоянно, чтобы выработалась привычка.

Недавно Роза Сябитова рассказала, что у нее нет врожденного чувства стиля. Одежду и луки она подбирает только при помощи специалистов. Так получилось потому, что в детстве ей не привили это чувство, а потом долгое время она одевалась так, как позволяли средства.