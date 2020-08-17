Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель возвращается на проект вместе с мужем и двумя детьми

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь от супруга Дмитрия Дмитренко два месяца назад. С будущим мужем девушка познакомилась на проекте. И вот, пара уже воспитывает двух девочек — Василису и Софию. Рапунцель уже приняла решение вернуться на площадку. Но зачем, если Ольга уже построила свою любовь?

«Многие говорят, что наша миссия на телепроекте выполнена, но я не согласна. Мы будем тут жить и показывать, как мы воспитываем своих детей, мне кажется, на проекте такого не хватает», — объяснила девушка.

Ольга Григорьевская (это настоящая фамилия девушки — Прим. ред.) пришла на проект в 2015 году. Прозвище «Рапунцель» получила благодаря длинным роскошным волосам. После того, как девушка нашла свою любовь, счастья в личной жизни захотели и ее родственники. Поэтому вскоре на площадку пришла и сестра Рапунцель — Алена. Недавно она родила сына Богдана. Чтобы помочь в уходе за ребенком, на «Дом-2» приехала мама Алены и Ольги.

Такого количества родственников Рапунцель «Дом-2» не ожидал. Алена вместе с сыном и мамой решили уйти с проекта. А Ольга Рапунцель, кажется, этому и рада. Ведь отношения с матерью у нее непростые.

«У мамы всегда были все виноваты, мама не любит критику, ей замечания делать нельзя. Сама дает советы, а на себя примерить не может», — призналась Рапунцель.

Теперь Ольга и Дима смогут вздохнуть спокойно. Пара планирует посвящать много времени детям. Старшей дочери Василисе сейчас 2,5 года. Звездные родители хотят найти няню с образованием, чтобы та заменяла дочке детский сад.