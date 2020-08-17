62-летний Валерий Сюткин поделился трогательным фото с женой и новорожденным сыном

Певец на днях в четвертый раз стал отцом. Накануне он забрал возлюбленную с ребенком из роддома. Малыш получил необычное имя.

Валерий Сюткин состоит в браке с женой Виолой уже 27 лет. Певец имеет дочку от первого брака, Елену, и сына от второй жены, Максима. С нынешней супругой он воспитал дочку Виолу, названную в честь мамы. А недавно стало известно, что у музыканта снова произошло пополнение в семье. Его жена родила сына в начале августа. По словам артиста, все прошло хорошо. Он был невероятно рад рождению наследника.

А на днях 62-летний Валерий забрал жену и ребенка из роддома. К их приезду он украсил дом воздушными шарами и цветами. На новом фото артист позировал в джинсах и рубашке. Он с нежностью смотрел на укутанного в плед сына. Виола предстала в легком сарафане в клетку. Она выглядела стройной в летнем наряде. Как оказалось, они назвали своего наследника редким именем Лео.

«Спасибо всем за поздравления! Открываем для себя новые космические краски жизни! Ура!» — поделился артист.

Поклонники восхитились счастливой семьей. Многие поразились тому, что жена певца уже почти пришла в форму. Она выглядит хрупкой и стройной в сарафане. Другие стали поздравлять Сюткина с пополнением, так как почти никто не знал, что он готовился стать папой в четвертый раз. «Ох, какие вы классные!!», «Как же я рад за вас! Обнимаю всех троих! Будьте счастливы!», «Красавцы! Мощное имя! Пусть будет самым счастливым и успешным», «Вот оно, счастье», — прокомментировали пост подписчики.