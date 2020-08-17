«Пять миллионов в TikTok!»: команда Бузовой устроила певице сюрприз в честь ее очередной победы

Похоже, что жизнь Ольги Бузовой в последнее время состоит из одних сюрпризов. Накануне ее впечатлил собственный бойфренд Давид Манукян. Пока девушка готовила на кухне ужин для двоих после первого масштабного концерта по окончании пандемии, он заказал огромнейший букет роз нежного розового оттенка.

Когда блогер преподнес его своей возлюбленной, у нее буквально выпал нож из руки. Взволнованная звезда российского ТВ и эстрады бросилась обнимать своего парня и благодарить за этот милый подарок.

И вот новая приятная неожиданность для ведущей «Дома-2» — она стала обладательницей пяти миллионов подписчиков в TikTok. Ничего не подозревающая девушка, вышла после работы на улицу, где ждала ее команда с огромным количеством золотистых воздушных шаров и корзиной цветов.

«Привет! У тебя пять миллионов подписчиков в TikTok! Вся команда поздравляет тебя с этим праздником», — сказал коллега Бузовой и вручил ей подарок.