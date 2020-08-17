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Без градуса: худрук «Ленкома» Марк Варшавер высказался об Александре Захаровой

Руководитель театра отметил, что у них непьющий коллектив.

Без градуса: худрук «Ленкома» Марк Варшавер высказался об Александре Захаровой
Александра Захарова. Фото: Михаил Фролов. Архив "КП"

В последнее время тему алкогольной зависимости Александры Захаровой муссируют многие СМИ. Сама актриса отказывается давать какие-либо комментарии, но в беседе с порталом Teleprogramma.pro отметила, что знает, кому выгодно распускать такие слухи. А вот худрук «Ленкома» Марк Варшавер даже и предположить не может, с чего все началось.

По словам Варшавера, он не замечал Захарову даже с бокалом вина. Ведь и Марк Захаров не злоупотреблял. И вообще, у них непьющий коллектив, как в некоторых других театрах.

История с якобы алкогольной зависимостью Александры Захаровой началась после слов врача-нарколога. Позже его версию подтвердила Людмила Поргина, отметив, что актриса начала прикладываться к стакану из-за одиночества.

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Александра ЗахароваалкоголизмМарк Варшаверновости театраТеатр "Ленком"