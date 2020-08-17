Гоген Солнцев сообщил, что его престарелая жена записалась на занятия по пилону

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что его пожилая жена Екатерина Терешкович стала осваивать занятия по пилону — танцы на шесте. При этом, как он отметил, записалась она изначально ради интереса, не сказав ему ничего, но ей в итоге очень понравилось.

«Ей пришелся этот мастер-класс по душе. Говорит, что скоро это станет олимпийским видом спорта. Но по мне так это обычные позорные уроки стриптиза на шесте. Как думаете, отпускать ее на эти занятия? Или все же проявить настойчивость и поставить запрет?! Как вообще к этому «виду спорта» относитесь?

Гоген Солнцев

«Вы только осторожно отпускайте жену, а то уведут, и будете локти кусать», «Пусть ходит, это очень полезно для здоровья и поддержания физической формы. Да и если Кати это нравится — вам только во благо. Чем больше радости в ее душе, тем меньше скандалов в вашей семье!»

Напомним, что недавно Гоген Солнцев с женой и своей подругой Лидой отдыхал в Сочи. Он отмечал, что местные бабушки на пляже буквально не давали ему прохода. Все хотели сфотографироваться со знаменитостью.