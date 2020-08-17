Недолго музыка играла: гражданский муж Надежды Бабкиной оказался в больнице

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор оказался в больнице. Артист опубликовал в своем Instagram фото на больничной койке в компрессионных чулках. Друзьям рассказал, что исправлял носовую перегородку. А чулки понадобились, чтобы исключить появление тромбов. По словам артиста, операция прошла хорошо.

Весной в больницу попала и сама Надежда Бабкина. Чтобы справиться с коронавирусной инфекцией, врачи ввели ее в состояние комы. В тот момент у артистки отказали почки, но все завершилось благополучно.

Бабкина и Гор состоят в отношениях уже 17 лет, но связывать себя узами официального брака так и не решились. Певица старше своего избранника на 30 лет.