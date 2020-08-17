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Собравшийся жениться на дочке Лазаревой Корчевников посетил Новоспасский мужской монастырь

Поклонники телеведущего считают, что торжество не за горами.

Собравшийся жениться на дочке Лазаревой Корчевников посетил Новоспасский мужской монастырь
Корчевников перед возможной свадьбой заглянул в монастырь/http://globallookpress.com/

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram поделился снимком из Новоспасского мужского монастыря, который находится в Москве. На фотографии он запечатлелся на фоне памятника семье Романовых. На монументе можно увидеть первого и последнего царя династии, которая правила в России чуть больше трехсот лет, — Михаила Федоровича и Николая II.

Между тем поклонники Бориса Корчевникова уверены, что он посетил монастырь не просто так. Якобы не за горами его свадьба с помощницей депутата Государственной думы, дочкой Светланы Лазаревой — 24-летней Натальей Кузьминой. Возможно, он пришел в обитель, чтобы попросить благословения у своего наставника перед важным этапом в жизни.

«Борис, счастья вам с Наташей», «Очень хорошо выглядите», «Борис, можете сказать, на какой день назначена ваша свадьба?» — стали спрашивать 38-летнего телеведущего программы «Судьба человека» пользователи.

Наталья Кузьмина. Фото
Возможная избранница Корчевникова — настоящая красотка. / Кадр из программы «Судьба человека»

Напомним, что Борис Корчевников не так давно объявил о своем желании жениться. Причем его возлюбленной, возможно, стала дочь певицы Светланы Лазаревой. Во время эфира он всячески «подкатывал» к молодой девушке.

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