Собравшийся жениться на дочке Лазаревой Корчевников посетил Новоспасский мужской монастырь

Телеведущий Борис Корчевников в Instagram поделился снимком из Новоспасского мужского монастыря, который находится в Москве. На фотографии он запечатлелся на фоне памятника семье Романовых. На монументе можно увидеть первого и последнего царя династии, которая правила в России чуть больше трехсот лет, — Михаила Федоровича и Николая II.

Между тем поклонники Бориса Корчевникова уверены, что он посетил монастырь не просто так. Якобы не за горами его свадьба с помощницей депутата Государственной думы, дочкой Светланы Лазаревой — 24-летней Натальей Кузьминой. Возможно, он пришел в обитель, чтобы попросить благословения у своего наставника перед важным этапом в жизни.

«Борис, счастья вам с Наташей», «Очень хорошо выглядите», «Борис, можете сказать, на какой день назначена ваша свадьба?» — стали спрашивать 38-летнего телеведущего программы «Судьба человека» пользователи.

Напомним, что Борис Корчевников не так давно объявил о своем желании жениться. Причем его возлюбленной, возможно, стала дочь певицы Светланы Лазаревой. Во время эфира он всячески «подкатывал» к молодой девушке.