«Опухла от забот»: Яна Поплавская объяснила, почему не станет рожать детей от молодого мужа

Звезда уже много лет счастлива в гражданском браке с радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 12 лет.

Актриса Яна Поплавская заявила, что не собирается заводить общих детей со своим гражданским мужем, радиоведущим Евгением Яковлевым. Он, напомним, младшее 53-летней актрисы на 12 лет.

Как отметила «красная шапочка советского кинематографа», рожать после пятидесяти лет в наше время — это абсолютное безумие.

«Всему свое время. Вы думаете, у нас с моим супругом не было разговора о совместных детях? Медицина ведь сейчас ой как продвинулась! Конечно, мы поднимали эту тему». Яна Поплавская

По словам Поплавской, матерью впервые она стала в 17 лет. Актриса за это время «опухла от забот». Кроме того, у ее мужа есть дочь. Она частый гость в доме Яковлева и Поплавской. В итоге, как она выразилась, они с радиоведущим сошлись на том, что детей им хватит на всех, сообщают «АиФ».

Напомним, что у Яны Поплавской есть два сына от режиссера Сергея Гинзбурга. Причем у старшего, Клима, не так давно родился наследник. Поплавская не раз говорила, что она сегодня счастливая бабушка.