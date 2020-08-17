Сергей Бондарчук на свадьбу мамы пришел с новой возлюбленной

Сын светской львицы Светланы Бондарчук и режиссера Федора Бондарчука, Сергей, на свадьбу своей звездной мамы пожаловал с новой возлюбленной. Избранницей Сергея стала стилист и владелица элитного бренда одежды по имени Валерия. Снимок с ней появился на страничке в Instagram одного из гостей церемонии.

Интересно, что у мужчины и его новой пассии сейчас в самом разгаре так называемый конфетно-букетный период. Они не стесняясь демонстрировали чувства друг к другу прямо на публике. Как отмечали гости праздника, возлюбленные целовались при всех и не скрывали своих чувств.

Отметим, что 51-летняя Светлана Бондарчук несколько дней назад вышла замуж. Ее мужем стал бизнесмен и дизайнер Сергей Харченко. На торжестве было огромное количество знаменитостей и звезд из мира шоу-бизнеса. Сама невеста только успевала менять платья.

Что касается 28-летнего Сергея Бондарчука, то у него двое детей от предыдущих отношений. Как известно, он был женат на Тате Бондарчук. Свадьба состоялась в 2012 году. У них подрастают две прекрасные дочки — Маргарита и Вера.