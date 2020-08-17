«На проекте я деградировала»: Алена Рапунцель нелестно отозвалась о шоу «Дом-2»

Как отметила бывшая звезда реалити, возвращаться обратно она не планирует.

Бывшая звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель заявила, что не собирается возвращаться обратно на проект, где она в свое время считалась одной из главных действующих лиц. Как отметила Рапунцель, в деньгах она сейчас не нуждается. Девушка ведет различные мероприятия, трудится телеведущей и зарабатывает на рекламе в своем Instagram.

«Целиком и полностью занимаюсь своим саморазвитием, потому что на проекте я деградировала, мне стало в какой-то момент тесно. Отныне буду продвигать себя». Алена Рапунцель

Как отметила Рапунцель, она также пробует себя как певица. К примеру, сейчас идет запись ее первого трека. В нем она излили всю душу перед фанатами и описала свои чувства в момент расставания с Максимом Колесниковым, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Алена Рапунцель – мать сына другого участника шоу Илья Яббарова. С мужчиной они давно расстались. Сейчас девушка живет в столице, где снимает квартиру со своим ребенком.