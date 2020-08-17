«Любовь витает в воздухе»: Семенович пришла в восторг от нежного снимка Нюши с мужем в Турции

Игорь Сивов прилетел с певицей и ее друзьями в Белек, чтобы отметить 30-летие звезды.

Друзья Нюши порадовали певицу потрясающим сюрпризом в день ее 30-летия. Они арендовали частный самолет и дружной компанией отправились в пятизвездочный отель Белека. Этот турецкий курорт считается одним из самых респектабельных и комфортных на средиземноморском побережье.

Анну Курочкину ждал роскошный ужин в ресторане с приглашенными турецкими артистами, огромный праздничный торт с фигуркой в виде певицы с микрофоном и потрясающий фейерверк на пляже. Девушка вволю натанцевалась и повеселилась с друзьями.

Все это время рядом со звездой находился ее 39-летний муж — бизнесмен Игорь Сивов. Трогательным снимком с супругом из Турции Нюша поделилась в личном блоге.

«Любовь витает в воздухе», — подписала она фото.

Одной из первых откликнулась на обнародованный кадр Анна Семенович, выразившая свой восторг в виде лайка.

Напомним, влюбленные вместе уже около трех лет. Они воспитывают дочь Симбу, которой в начале ноября исполнится два года.